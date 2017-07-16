بعد 21 عاما قضاها خلف القضبان، أطلقت السلطات في ولاية نيويورك الأربعاء الماضي سراح أميركي بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة في جريمة قتل تعود إلى عام 1995.



وأعلن المحامي العام بالإنابة لمنطقة بروكلين بنيويورك إيريك غونزاليز إلغاء الحكم عن جبار واشنطن، 43 عاما، وقال إنه "حوكم محاكمة غير عادلة".



وأشارت وحدة التحقيق في الجرائم التابعة لمكتب المحامي العام ببروكلين إلى أن الادعاء أقنع هيئة المحلفين بشهادة شاهدة رئيسية في القضية قالت إنه هو المسلح الذي أطلق النار، فيما ثارت شكوك حول شهادتها.



وصرح واشنطن عقب إطلاق سراحه بأن الفترة التي قضاها في السجن كانت أشبه بـ"الكابوس الذي كان يجب أن ينتهي"، فيما قالت أمه إنها انتظرت 21 عاما من أجل لحظة خروجه من السجن.



وكان واشنطن قد أدين وآخرون في عملية سطو فاشلة وقعت في بروكلين عام 1995 وانتهت بإطلاق نار أدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.