شكّلت مصافحة الرئيسين دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون ضجّة كبيرة في اليومين الماضيين، خصوصاً أنّها دامت أكثر من 25 ثانية.

وانتشر الفيديو بشكلٍ كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من اعتبر أنّ ترامب شدّ على يد ماكرون، مؤكّداً أنّه الأقوى بين العلاقات الثنائية بين فرنسا وأميركا.

واعتبر البعض أنّ المصافحة عادية فهذا ما يقوم به الرئيس الأميركي مع غالبية رؤساء العالم ليثبت قوّته وسيطرته، فيما أشار البعض الى أنّ إيمانويل حاول سحب يده لكن من دون جدوى.

ولفت البعض الى أنّ ماكرون لم يسحب يده، في محاولة منه لتحذير ترامب، بعدما تحرّش بزوجته لفظياً قائلاً إنّ “شكلها جميل جدّاً”.

وتكاثرت تفسيرات لغة الجسد، التي توضح أنّ كلّ ما قيل قد يكون حقيقياً.