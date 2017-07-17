ساعدت مروحية، هليكوبتر، تابعة لمحطة تلفزيونية في مدينة كانساس الأميركية في العثور على طفلة فُقدت بعدما كانت نائمة في القسم الخلفي من سيارة سرقتها سيدة.

وفي تفاصيل القصة، فقد كانت الطفلة امايا فيستر البالغة من العمر 3 سنوات، نائمة في المقعد الخلفي من سيارة حبيب والدتها يوم الخميس عند حوالي الساعة 6:30 مساء عندما قرر صاحب السيارة أن يتوقف على محطة بنزين.

وبعدما قام الرجل بتعبئة سيارته بالوقود، قرر أن ينزل منها الى المتجر المجاور ليشتري مشروباً للطفلة، إلا أنه لم يوقظها بل تركها نائمة.

وبحسب لقطات الفيديو التي وثّقت عملية السرقة، فقد أظهرت رجلاً كان يركن شاحنته بالقرب من السيارة وهو يومئ بيده لسيدة داخل المتجر لتخرج. عندها أعطت المرأة مشترياتها الى صاحب الشاحنة وجلست داخل السيارة غير المقفلة ومشت.

وقد تمكنت الشرطة من تعقب هاتف المشتبه بها في القضية الذي أشار الى منطقة بينج في مقاطعة ليفنوورث.

والملفت هو أن مروحية أخبار KHSB حلقت في المنطقة على أمل الحصول على لقطات للشرطة وهي تمسك بالسيدة. ولكن بدلاً من ذلك فقد تمكّنت المروحية من العثور على السيارة المسروقة وبداخلها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات.

عندها اتصل المراسلون بالشرطة، وصوّروا لحظة العثور على امايا.