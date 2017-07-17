كشف مصدر مقرب من العائلة المغدورة في قرية القاحة جنوب غرب المدينة المنورة تفاصيل الجريمة المأساوية التي أقدم عليها شاب بقتله لأمه وشقيقته وأطفالها، مؤكدًا أن عم الجاني تورط معه في الجريمة.

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط عم القاتل المتهم بتوفير أداة الجريمة “السكين” و”المسكر” للقاتل.

وأكد المصدر أن السكين المستخدمة في تنفيذ الجريمة تعود لأحد أقارب القاتل المتهم هو الآخر الذي كان يوفر له المشروب المسكر، لافتا إلى أن القاتل بعد القبض عليه وخضوعه للتحليل تبّين خلو دمه من المشروب المسكر وقت الحادثة، وفقًا لـ "عين اليوم".

ورجّح المصدر أن سبب إقدام على ارتكاب جريمته هو معاناته من المرض النفسي، موضحًا أن العائلة تعاني من مرض نفسي وراثي أصاب ثلاثة أبناء من بينهم القاتل وشقيق انتحر مؤخرا بعدما ألقى بنفسه من سطح إحدى المستشفيات، وشقيق آخر يعاني من الانطواء وكان وقت وقوع الجريمة متواجد في المنزل إلا أن باب غرفته كان مغلقا الأمر الذي يفسر نجاته من القتل الذي طال جميع المتواجدين في المنزل.

وأكد المصدر أن القاتل طعن والدته وطفلي شقيقته بينما نحر شقيقته وفصل رأسها عن جسدها، وارتكب جريمته في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباح أمس، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية بعد صلاة الظهر، زاعما أنه دخل للمنزل وعثر على الجثث قبل أن يعترف بجريمته.

ولفت المصدر الى أن الجاني زعم أنه وقت ارتكاب الجريمة كان تحت تأثير المسكر ولكن تحليل الدم لم يثبت ذلك.

وأشار المصدر الى أن يوم وقوع الجريمة صادف اليوم الرابع من أيام العزاء في وفاة جد القاتل لأبيه، مشيرا إلى أن والد القاتل على قيد الحياة لكنه غائب عن حياة أبنائه ولا يقوم بواجباته تجاههم من بينها إدخال أبنائه لمصحة نفسية والحرص على علاجهم من المرض النفسي.

وأضاف المصدر: "القاتل تخرج العام الماضي من الثانوية العامة بنسبة 98%، وأطلق أعيرة نارية في الحي السكني الذي تقطنه العائلة قبل ارتكابه للجريمة بيوم واحد".