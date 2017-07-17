لطالما كانت الشامات أو "الخال" علامة جمال، لكنها ليست كذلك مع طفلة ولدت بشامة غامقة تغطي نصف جسمها العلوي، في حالة نادرة حيرت الأطباء وأذهلت من يراها.



وتناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تصورا للطفلة "حوراء" وهي تعاني من ظهور وشامة كبيرة بحجم ظهرها حيث بدأت كشامة صغيرة في أعلى كتفها كبرت معها لتغطي الجزء العلوي من جسدها، مؤكدين أنها حالة غريبة لم يسجل مثيل لها على مستوى العراق".

ودعا الناشطون الى ضرورة مساعدة الفتاة الصغيرة، فيما قال طبيب الأمراض الجلدية إحسان البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحالة فعلا تحتاج الى دراسة وتدقيق"، داعيا ذوي الطفلة الى "مراجعة الأطباء لتحديد أسباب انتشار الشامة الغريبة، تجنبا للمخاطر المستقبلية على الطفلة".

يذكر أن الشامة، هي عبارة عن بقع جلدية بنية اللون تظهر على أي جزء من الجلد وتظهر لدى الجميع رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، وتتكون نتيجة انقسام الخلايا في طبقات الجلد، وتختلف في عددها وأحجامها ألوانها من شخص لآخر.

ويعود سبب وجود اللون البني في أكثر الشامات إلى وجود الخلايا الصبغية (الميلانوسيت) فيها، كما أن بعضها تحتوي على شعيرات غامقة.