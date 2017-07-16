قتل خمسة جنود يمنيين وأصيب ثلاثة آخرون الأحد حين فتح مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة النار على حاجز للقوات اليمنية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في الجيش.

واستهدف الهجوم نقطة تفتيش في شمال شرق محافظة شبوة في جنوب البلاد، وهي معقل لتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، بحسب المصدر الذي أشار إلى أن المسلحين تمكنوا من الفرار.

وهجوم الأحد هو الأخير في سلسلة هجمات نسبت الى التنظيم واستهدفت نقاط تفتيش ومعسكرات للجيش في اليمن.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب" اخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، والشهر الفائت، أعلنت مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة في اليمن، خلال غارة جوية أميركية في 16 يونيو.