تظاهر أهالي بعض ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام اليوم

الأحد أمام السفارة الروسية في لاهاي للاحتجاج على محاولات موسكو لغلق التحقيقات حول الكارثة.

وكانت الطائرة قد أسقطت خلال رحلتها "إم.اتش 17" في 17 تموز/يوليو 2014 بصاروخ "بوك" روسي الصنع تم إطلاقه من منطقة أوكرانية يسيطر عليها انفصاليون تدعمهم روسيا. ولقي جميع الأشخاص الـ298 الذين كانوا على متن الطائرة حتفهم - وكان معظمهم من الهولنديين.

ووضع المتظاهرون ،وعددهم نحو 15 شخصا، لافتة أمام السفارة كتبت عليها عبارة "في انتظار إعلان المسؤولية وإفشاء الأسرار بالكامل". وفي خطاب لهم ، دعا المتظاهرون روسيا إلى العمل بشكل بناء مع المحققين".

وكانت روسيا قد حالت دون تأسيس محكمة دولية للنظر في حادث الطائرة م.اتش 17 . ومن المتوقع أن تجري أي إجراءات قضائية في هولندا وفقا لاتفاق الدول المشاركة في التحقيق.