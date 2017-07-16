أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، إحباط عملية اختراق لحدود بلاده الغربية مع ليبيا، عبر قصف جوي أسفر عن تدمير 15 سيارة محملة بأسلحة وذخائر.

وهذه المرة الثانية خلال نحو 3 أسابيع التي يعلن فيها الجيش المصري توجيه ضربات جوية تجاه أهداف يقول إنها معادية على حدود بلاده مع ليبيا، وفق رصد مراسل الأناضول.

وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "معلومات استخباراتية أفادت بتجمع عدد من العناصر الإجرامية، للتسلل إلى داخل الحدود المصرية، باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعى، على الاتجاه (الطريق) الاستراتيجى الغربي (مع ليبيا)"

وأضاف "بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية على مدار الـ 24 ساعة الماضية".

وأسفرت الضربات الجوية عن "تدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة (لم يحددها) أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية"، وفق البيان.

وأشار بيان المتحدث باسم الجيش المصري إلى أن "القوات تقوم بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية".

ولم يكشف البيان ذاته مزيدا من التفاصيل حول الجهات التي ينتمي إليها المهربون، وكم قتيلا سقط في القصف، غير أن المناطق الحدودية مع ليبيا تشهد بين الحين والآخر مواجهات مستمرة بين الجيش ومهربين، وفق بيانات سابقة للجيش المصري.