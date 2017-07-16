اعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم الجاف اليوم الاحد عودة مالا يقل عن 250 الف نازح الى الموصل منذ بدء عمليات تحرير محافظة نينوى من تنظيم (داعش).

وقال الجاف في تصريح للصحافيين في مخيم الخازر في اثناء اشرافه على عودة عدد من الاسر الى الموصل بإن عدد النازحين من الموصل واطرافها بلغ اكثر من 945 الفا.

وتوقع عودة نحو 70 بالمئة من النازحين الى ديارهم قبل نهاية العام مؤكدا ان عودة النازحين الى ديارهم مرتبط بإعادة الخدمات اللازمة والضرورية الى الموصل.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن في 10 يوليو الجاري عن تحرير كامل الموصل التي انطلق منها مايسمى تنظيم (داعش) قبل نحو ثلاث سنوات.