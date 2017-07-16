قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصيب خمسة اخرين في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق عدة بسوريا اليوم بحسب ما ذكرته وسائل اعلام سورية.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان ثلاثة اشخاص قتلوا من جراء تفجير لغمين تم زرعهما على طريق بشرق مدينة حمص بوسط سوريا في ما اصيب خمسة اخرون من بينهم اطفال في انفجار عنيف ناجم عن سيارة ملغمة هز منطقة العيادات ومشفى المجد بمدينة ادلب بشمالي غربي سوريا.

كما ذكر التلفزيون الرسمي السوري ان تفجيرا انتحاريا وقع بمنطقة راس شمرا شمال اللاذقية والواقعة تحت سيطرة النظام السوري ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم بعد.

وكانت تفجيرات عدة ضربت محافظة ادلب في الاونة الاخيرة وسط توتر يسود بين حركة احرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام التي سقط لها ثمانية قتلى وحوالي 18 جريحا في انفجار استهدف معملا للغزل الاربعاء الماضي