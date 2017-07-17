أعلن الدفاع المدني في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، إغلاق جزيرة شيلي الغامضة والتي ظهرت قبالة سواحل الولاية الأمريكية مؤخرًا، وذلك لعثوره على ذخائر بحرية غير مُتفجرة تغتسل قبالة الشاطئ صباح الجمعة.

وبحسب محطة “WNCN” الأمريكية، تم إخلاء الجزيرة من الزوّار وإغلاقها حتى إشعار آخر، وشرعت فرق الطوارئ بالتحقق من الذخيرة غير المتفجرة للتخلص منها، وفحص مصدرها.

وظهرت جزيرة شيلي في نيسان/ أبريل واستمرت في النمو، خلال مد وجزر طفيف، حيث انفصلت عن جزيرة هاتيراس ببضع مئات من الأقدام من الماء، وبعمق 5 أقدام، ويكثر في مياهها أسماك القرش والعقارب البحرية.