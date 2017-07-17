عادة ما تتسبب الاضطرابات الجوية والمطبات الهوائية، بالقلق والذعر لدى الكثير من المسافرين على متن الطائرة، إذ يشعر المسافر بعدم الاستقرار والراحة كلما تعرضت الطائرة التي يستقلها لمطبات هوائية.

وبحسب خبراء الطيران، لا تشكل المطبات الهوائية في الجو، عامل خطورة على حياة المسافرين لأنها أمور تحدث بشكل طبيعي أثناء تحليق الطائرة على ارتفاعات شاهقة.

ويقول الطيار رون نبيلسون (40 عاماً) بأن هنالك طريقة بسيطة تشتت تفكير المسافر عن أي أخطار محتملة أثناء الطيران، وقدم نصيحة بسيطة لأولئك الذين يعانون من القلق والخوف لدى حدوث الاضطرابات الجوية بسبب المطبات الهوائية.

ونصح الطيار بأن يقوم المسافر بالإمساك بقلم باليد التي لا يستخدمها للكتابة، وكتابة اسمه مراراً وتكراراً، وأضاف أن هذه الطريقة تفيد المسافر في أمرين:

الأمر الأول، هو أنها تعمل على إلهاء المسافر عن الاضطرابات الجوية، والأمر الثاني هو إشغال الدماغ بتحدٍ آخر، يلغي التفكير في ما يحدث من اضطرابات جوية.

وصرحت منتجة برنامج "توداي شو" على قناة إن بي سي، جوفانا بيلينغتون بعد إجراء التجربة عليها، بأن التجربة مفيدة جداً، وأنها شعرت بتحسن كبير لدى استخدامها هذا الأسلوب، وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.