حظرت السلطات الصينية تداول التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الدب "ويني" الذي كان البعض يستخدمه للتلميح إلى الرئيس شي جينبينغ وانتقاده.

وكان ممكناً الاثنين نشر صورة الدب المعروف بالإنجليزية بـ "ويني ذي بوه" على موقع "ويبو" المعادل الصيني لموقع "تويتر"، لكن كتابة أي تعليق كانت غير ممكنة، وتظهر للمستخدم عبارة "محتوى غير قانوني".

وعلى خدمة "وي تشات" واسعة الاستخدام في الصين، حذفت صورة الدب، لكن المستخدمين كانوا قادرين على وضع صور من أرشيفهم لهذا الدب المصمم في بريطانيا في العشرينيات من القرن العشرين.

وتساءل أحد المستخدمين على موقع "ويبو" عن سبب حظر الدب قائلاً "مسكين ويني الصغير، ما هو الذنب الذي اقترفه هذا الدب المحبب؟".

ومع اقتراب عقد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي يتوقع أن يجدد رئاسة شي جينبينغ، تنشط أجهزة الرقابة لقمع أي مساس بصورة الرئيس.

ومنذ العام 2013، عمد بعض مستخدمي مواقع التواصل إلى استخدام صورة الدب الشهير في عالم الرسوم المتحركة للتلميح إلى الرئيس وتمرير بعض الانتقادات السياسية.