وقف جيمس ثورب على قدميه للمرة الأولى منذ سنوات (ميرور) وقف جيمس ثورب على قدميه للمرة الأولى منذ سنوات (ميرور)

تمكن عريس بريطاني من الوقوف للمرة الأولى على قدميه منذ سنوات، وذلك خلال حفل زفافه الذي تأجل بعد إصابته بحادث أليم، أفقده القدرة على الحركة.

وكان جيمس ثورب (29 عاماً) وخطيبته ميشيلا واتسون (33 عاماً)، اضطرا إلى إلغاء حفل زفافهما قبل سنوات، عندما تعثر العريس وأصيب أثناء ممارسة رياضة التجذيف في البحر، وأخبره الأطباء أنه لن يكون قادراً على السير من جديد.

إلا أن جيمس كان مصراً على أن يمنح ميشيلا حفل الزفاف الذي تستحقه، ويوم الجمعة، وبمساعدة من المختصين، تمكن من الوقوف باستخدام هيكل معدني متطور، وشارك عروسه رقصتهما الأولى أمام المدعووين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال جيمس عن هذه المناسبة السعيدة "كان أفضل يوم في حياتي، لقد عنى لي ذلك الشيء الكثير، ما حدث معي كان مروعاً، ولكنه كان يمكن أن يكون أسوأ من ذلك بكثير".

وكان جيمس عرض الزواج على ميشيلا في ديزني لاند عام 2014، لكن أحلامهما في الزواج ذهبت أدراج الرياح، بعد أن وقع جيمس وكسر عنقه، وتركته هذه الحادثة مصاباً بالشلل، وغير قادر على السير على قدميه.

وكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في البداية يوم 24 يونيو (حزيران) من العام الماضي، إلا أن الحادث أجبر العروسين على إلغاء الموعد، ليجتمعا من جديد في حفل زفافهما الذي أقيم مؤخراً، وتمكن جيمس فيه أن يقف للمرة الأولى منذ 3 سنوات.