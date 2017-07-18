قال طبيب شرعي في ولاية جورجيا الأميركية، إن الممثل الأميركي البديل جون بيرنيكر، توفي متأثرا بجروح أصيب بها عندما سقط من ارتفاع ستة أمتار على أرض صلبة في موقع تصوير مسلسل الرعب الشهير "ذا ووكينغ ديد" (الموتى السائرون)، الذي تبثه شبكة (أيه.أم.سي).

وقال ريتشارد هوك، الطبيب الشرعي لمقاطعة كويتا، إن بيرنيكر (33 عاما) توفي مساء الأربعاء في موقع التصوير بمنطقة سينويا، على بعد نحو 65 كيلومترا جنوبي أتلانتا.

وذكر أن بيرنيكر عانى من صدمة شديدة في الرأس، ونقل من مكان الحادث إلى مركز أتلانتا الطبي، حيث أعلنت وفاته.

وبعد الحادث توقف تصوير الموسم الثامن من المسلسل الشهير المقتبس عن سلسلة من الكتب المصورة تحمل الاسم ذاته، وتحكي عن عالم يحكمه الموتى الأحياء (الزومبي).