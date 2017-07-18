حظرت السلطات الصينية تداول التعليقات على مواقع التواصل لاجتماعي حول الدب «ويني» الذي كان البعض يستخدمه للتلميح إلى الرئيس شي جينبينغ وانتقاده. وكان ممكنا الاثنين نشر صورة الدب المعروف بالإنجليزية بـ «ويني ذي بوه» على موقع «ويبو» المعادل الصيني لموقع «تويتر»، لكن كتابة أي تعليق كانت غير ممكنة، وتظهر للمستخدم عبارة «محتوى غير قانوني».

وعلى خدمة «وي تشات» واسعة الاستخدام في الصين، حذفت صورة الدب، لكن المستخدمين كانوا قادرين على وضع صور من أرشيفهم لهذا الدب المصمم في بريطانيا في العشرينيات من القرن العشرين.