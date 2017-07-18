وجد مركز تجاري في شنغهاي حلا لإنقاذ التناغم بين الأزواج في أوقات التسوق، إذ بات يخصص حجرة يمكن للرجال الاستراحة فيها بانتظار إنجاز شريكات حياتهم مهمة التبضع في المركز.

وفي بلد يعيش طفرة كبيرة في المنحى الاستهلاكي، أقام مركز «غلوبال هاربور» الذي يضم عددا كبيرا من متاجر المنتجات الفاخرة أربع «حجرات للاستراحة مخصصة للأزواج».

هذه المقصورات الشفافة تحوي كرسيا للتدليك مع شاشة يمكن للزوج مشاهدة برنامجه المفضل أو تمضية الوقت بلعبة الفيديو. ويبلغ ثمن الحجرة الواحدة

40 ألف يوان (5900 دولار).

ويمكن للمستخدم حجز كرسي مسبقا باستخدام الهاتف المحمول للتمتع بهذه الخدمة المجانية.