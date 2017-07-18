أثارت لقطة لسيدة تستقل أحد القطارات في بريطانيا، وهي تستخدم جهاز كمبيوتر عملاق معها، داخل عربة الدرجة الأولى، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام".



وظهرت السيدة وهي تستخدم جهاز كمبيوتر مكتبي (desktop)، داخل إحدى عربات القطار المتجة من دارلينجتون إلى منطقة لندن كينج كروس، في بريطانيا.



ونشر رجل يدعى دايفد هيل، كان مسافرًا على نفس العربة، الصورة، وعلق عليها قائلا: "أدخلت سيدة كمبيوتر آي ماك إلى القطار! ألم تسمع بالكمبيوتر النقال؟".



وصرح هيل لصحيفة "تليغراف": "سافرت في القطارات لـ15 عاما متتالية، ولم أر في حياتي شيئا كهذا".