نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، يستعرض ردود الأفعال المختلفة للأزواج والأبناء إزاء معرفتهم بنوع الجنين الذي تحمله الأمم.



وأظهر الفيديو ردود أفعال متباينة على الخبر السعيد، كان أولها تصرف غريب من رجل أمريكي عندما علم أن زوجته حامل للمرة الخامسة في فتاة، فما كان منه إلا أن ألقى بنفسه في حمام السباحة، يليها لقطة لفتاة صغيرة بكت بعدما علمت أن والدتها تنتظر مولود صبي، حيث أعدت لها والدتها "كب كيك" باللون الأزرق في إشارة لنوع المولود الجيد.



ولم تنتهي المواقف الساخرة بالفيديو عند هذا الحد، فقد فاجئت زوجة أخرى زوجها بنوع الجنين بعدما أعدت له كرة تنس مخبأ بها اللون الأزرق، وما إن ألقاها قذفها الزوج حتى أنفجرت وتناثر منها اللون.