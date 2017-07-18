ضرب زلزال عنيف بقوة 7,7 درجات صباح الثلاثاء في بحر بيرينغ قبالة السواحل الشرقية لروسيا، كما أعلن المعهد الأميركي لرصد الزلازل، بينما أصدر مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال في بعض أنحاء المحيط.



وقال المعهد الأميركي أن الزلزال وقع ليل الاثنين، وان مركزه يقع على بعد 199 كلم شرق جنوب شرق مدينة نيكولسكي في روسيا وعلى عمق 11,7 كلم.



من جهته توقع مركز الانذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ ان يتسبب الزلزال بارتفاع مستوى المد البحري بأقل من 30 سنتم في سواحل المنطقة الممتدة من روسيا وحتى هاواي.