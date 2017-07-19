دعاء خطاب

احتفلت جماهير النادي الأهلي، عقب فوز ناديها على فريق الزمالك،المقامة في ختام الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بتفوق الأهلي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 84 فى صدارة ترتيب الدورى الممتاز، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 66 فى المركز الثالث بالترتيب العام.

ورددت الجماهير: "حي حي زمالك رايح جاي".

وكان الجهاز الفني للزمالك منح لاعبيه راحة 24 ساعة استعدادًا لخوض مباريات البطولة العربية للأندية التي تنطلق 22 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يخوض الفريق مبارياته في الإسكندرية.

خسارة القمة 114

و سيطرت حالة من الغضب على جماهير نادي الزمالك بعد انتهاء مباراة فريقهم في الأسبوع الأخير بالدوريبالخسارة ،وسادت حالة من الغموض داخل نادى الزمالك حول مصير البرتغالى إيناسيو المدير الفنى للفريق،وبعد خسارة الزمالك أمام الأهلى،أصبح إعادة لقاء المقاصة تحصيل حاصل ولن يؤثر على ترتيب الفريقين بجدول مسابقة الدورى وبالتالى تنتهى الأزمة

الأهداف



أحرز المارد الأحمر الهدف، عن طريق لاعبه وليد سليمان، في الدقيقة 40، بعد عرضية متقنة من صالح جمعة، حولها جونيور آجاي برأسه، علي قدم الحاوي، ليسكن الكرة شباك عمر صلاح، حارس مرمي الزمالك.

وأحرز النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الزمالك بالدقيقة 90 من عمر المباراة



إشارات خارجة



لوح باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، بإشارات خارجة لجماهير نادي الأهلي بعد هتافهم ضده، عقب انتهاء مباراة القمة ، ما دفع إسماعيل يوسف مدير قطاع الكرة بنادي الزمالك إلى ضرب باسم مرسي على رأسه وأمسك بيده لمنعه من تَكرار الإشارة الخارجة، وطالبه بالسيطرة على أعصابه.

تجدر الإشارة إلى أن مصدرا بلجنة المسابقات في اتحاد الكرة، أكد أنه من السابق لأوانه حاليًا الحديث عن حجم العقوبة التي تنتظر مهاجم الزمالك باسم مرسي، بعد توجيه إشارة خارجة بيده لجماهير النادي الأهلي، خلال عملية الإحماء قبل انطلاق مباراة القمة.

وتابع المصدر أن هناك تقريرا لمراقب المباراة، يتم تسليمه إلى لجنة المسابقات، فضلا عن تقرير حكم المباراة، وفي حالة ثبت من خلال التقارير، صحة الواقعة، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب بكل حسم.



الوسم الأعلى تداولاً

شن مشجعو فريقي الأهلي والزمالك على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، هاشتاج جديدًا يحمل اسم المعلق الرياضي «#مدحت_شلبي»، تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

ومن خلال الهاشتاج، عبر رواد تويتر عن غضبهم الشديد من المعلق الرياضي الشهير، بسبب خروجه عن مجريات المباراة، والانتقال إلى مواضيع أخرى، كنقد المسلسلات والأفلام.

فيما عبر جمهور القلعة البيضاء عن غضبهم من شلبي، مؤكدين أنه ينحاز في التعليق للنادي الأهلي طوال المباراة، ولم يكن منصفًا في حق الفريق الأبيض.

وقال إبراهيم: «مدحت شلبي: خد من عبد الله واتكل على الله.. وأجاي منك أجاي.. الأهلي النهاردة ومحدش يزعل مني بيلاعب نفسه»، وعلق أحمد: « الاسم: مدحت شلبي المهنة: ناقد سينمائي ومحلل»، وغرد محمد: «مدحت شلبي الشاعر vs مدحت شلبي المعلق».

وغرد مؤمن: «حد يعرف طريقة أقتل بيها مدحت شلبي وأنا قاعد قدام التليفزيون؟»، فيما علق عبد الفتاح: «برنامج مكارم الأخلاق مع چنرال الإعلام كابتن مدحت شلبي».