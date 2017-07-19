اعتبرت اختصاصية التغذية – في مركز بي بيوتي التجميلي في بيروت – ماري بيل حرب ان السعال ردة فعلا لا إرادية يقوم بها الجسم للتخلص من المواد التي تهيج الممرات الهوائية ، الا انه لا بد من التنبه في حال بدأ فجأة واستمر لفترة طويلة.

وأشارت ماري بيل حرب – في حديث صحافي – الى انه في حال المعاناة من السعال لا بد من اللجوء إلى تناول عدد من الأطعمة بما فيها اللينة وسهلة الابتلاع كونها لا تسبب اي ازعاج للشخص الذي يعاني من التهاب في الحلق، فضلا إلى أنه يمكن اللجوء إلى الأطعمة والمشروبات الحارة ما يساعد في تهدئة تهيجات الحلق.



كما عددت المأكولات التي تقلل من احتمالية المعاناة من السعال ولخصتها بالاتي : المعكرونة، الارز، البقوليات المطهوة، الزبادي العادي أو مع الفواكه، الخضار المطهوة والمهروسة،البطاطس المهروسة، عصائر الخضار والفاكهة ، البندورة، الليمون، عصير التفاح، الأحذية (حساء الدجاج، الخضار، او مع اللحم…)، البيض المسلوق..

و لفتت إلى أنه يجب التنبه إلى عدم تناول بعض أنواع الأطعمة والمشروبات التي قد تعمل على تهيج الحلق أو تؤدي إلى صعوبة في الابتلاع. ويمكن أن تشمل هذه الأطعمة: الخبز المقرمش او البسكويت ،الكراكرز بخاصة مع التوابل والصلصات،المشروبات الغازية،القهوة، الوجبات الخفيفة الجافة ( رقائق البطاطس، والمعجنات أو الفوشار)، الخضار النيئة الفواكه الحمضية ( البرتقال والليمون والليمون والطماطم والجريب فروت).

وختمت ماري بيل حديثها إلى موقع ” فوشيا ” كاشفة عن عدد من الوصفات الخاصة بعلاج التهاب الحلق ومن ابرزها “الغرغرة” بالماء الدافء والملح، تناول العسل ، تناول الزنجبيل أو شاي الاعشاب ، اضافة ملعقة من زيت جوز الهند الى الشاي ، تناول اليانسون واضافة الزعتر والنعناع على المأكولات.