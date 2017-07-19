نشرت الأمريكية مادلين باركر صورة من رسالتها الإلكترونية التي أرسلتها لرئيس المؤسسة التي تعمل بها، لتطلب منه الحصول على يوم عطلة، حيث بادرها المدير برد فعل غير متوقع أبداً.

وكانت مادلين باركر قد كتبت في رسالتها: “مرحباً يا رفاق، أنا سأحصل على عطلة اليوم وغداً لأركز على سلامتي العقلية. وأتمنى أن أعود في الأسبوع المقبل بكامل طاقتي 100%”.

وعلى الفور بادر مديرها بالرد قائلاً: “مرحباً مادلين، أنا فقط أردت أن أشكرك بنفسي لإرسالك رسائل كتلك الرسالة. في كل مرة تقومين بذلك، أستخدمها كوسيلة تذكير بأهمية استخدام أيام الإجازات المرضية من أجل السلامة العقلية. أنا لا أصدق أن باقي المؤسسات لا تطبق هذا الأمر. أنتِ مثال لنا جميعاً، بقدرتك على مواجهة أمور ينظر لها البعض على أنها مخزية، ولكنها تساعدنا جميعاً على العودة للعمل”.

وقد نشرت مادلين باركر نص رسالتي البريد الإلكتروني عبر حسابها على تويتر، وأرفقتها بتعليق: “عندما يستجيب رئيس الشركة لبريدك الإلكتروني بطلب إجازة من العمل لراحتك العقلية، ويؤيد طلبك 100%”.

وعلى الفور تداول النشطاء التغريدة المرفقة بنص البريد الإلكتروني، حيث تم مشاركة التغريدة أكثر من 50 ألف مرة منذ نشرها في أخر شهر يونيو الماضي، ولذلك قرر رئيس الشركة التعليق على الأمر مجدداً.

قال المدير بين كونغلتون: “لم أتوقع نشر الرسائل، ولكن أنا سعيد أنها حققت هذا التأثير الإيجابي. هناك الكثير من القصص عن موظفين يتمنون لو يهتم مدراؤهم بصحتهم العقلية وسلامتهم النفسية”.

وأكمل كونغلتون: “نحن في عام 2017، أنا لا أصدق أنه أمر مثير للجدل أن يتحدث المرء عن صحته العقلية وسلامته النفسية، بينما تقول الإحصاءات أن واحداً من كل ستة أمريكيين يعاني من مشاكل نفسية”.