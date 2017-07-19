أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، الثلاثاء، تأسيس وزارة جديدة لمكافحة الإرهاب تضم وكالات البلاد الأمنية، في خطوة وصفها بـ"التغيير التاريخي" الضروري للتعامل مع مسألة الإرهاب.

وقال تورنبول في العاصمة الأسترالية كانبيرا إن وكالات التجسس المحلية وقوة حماية الحدود والشرطة الوطنية ستنضوي تحت الوزارة الجديدة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

واعتبر إنشاء الوزارة "أكبر إصلاح في الاستخبارات الوطنية الأسترالية والترتيبات الأمنية الداخلية و(قدرتها) الرقابية منذ أكثر من 40 عاما".

وسيتسلم الحقيبة الجديدة، التي أطلق عليها وزارة الشؤون الداخلية، وزير الهجرة بيتر دوتون.

وسيتم إنشاء مكتب للاستخبارات للمساعدة في التنسيق بين الوكالات مع تركيز عملية إعادة التشكيل على منح مزيد من السلطات لدوتون، الذي أشاد المحافظون بنجاحه في وقف تدفق القوارب التي تحمل اللاجئين من آسيا.

ورفعت أستراليا مستوى التهديد الإرهابي في سبتمبر عام 2014 في أنحاء البلاد، بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية وإحباط أخرى بلغ عددها 12 هجوما.