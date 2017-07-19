حين يهم أحدٌنا بالسفر جوًا، فإنه يسلمُ أمتعته في مكتب التسجيل بالمطار ثم يقصد بوابة الركوب ببطاقته، لكنه قلما يتساءل عن كيفية نقل حقيبته وشحنها في الطائرة وتسليمها إليه في مطار الوصول.

وأظهر مقطع فيديو جرى تصويره في مطار مانشستر ببريطانيا، رحلة الأمتعة المثيرة، وفق ما نقله «سكاي نيوز» عن صحيفة «ميرور».

في بادئ الأمر، يقوم موظفو التسجيل في المطار، بوضع وصل يحملُ رقما خاصا، فوق كل حقيبة، بغرض تحديد وجهتها.

ويمكن لأجهزة «السكانر» أن تقرأ الوصل، مما يسهل عملية فرز الأمتعة وتوجيهها إلى الناقلات المخصصة لكل وجهة على حدة.

وحين تسلكُ الأمتعة طريقها إلى الشحن، تتعرض لأشعة فاحصة فوق الشريط المتحرك، للتأكد من خلوها من الممنوعات.

وبعد اجتياز الأمتعة هذه المرحلة، يتم وضعها في عربات صغيرة، ثم يجري شحنها في الطائرة لتسلم لأصحابها لاحقا عقب عملية مماثلة.