انطلق ثمانية مسلمين بريطانيين من لندن إلى السعودية على دراجاتهم على أمل أن يصلوا في الوقت المناسب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

وسيمضي الرحالة ستة أسابيع يعبرون خلالها عدة بلدان من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا واليونان ويقطعون مسافة تبلغ 2000 ميل.

وذكر الرحالة البريطانيون أن خطط رحلتهم تغيرت قليلاً لأسباب أمنية، حيث كان من المفترض المرور بتركيا ومنها إلى سوريا والأردن حتى الوصول إلى المملكة، إلا أن الخطة الجديدة ستكون التوقف في اليونان والانتقال من هناك إلى مصر قبل السفر إلى مكة المكرمة.