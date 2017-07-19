قال مدير أعمال الفنانة الاستعراضية "صافيناز" في مداخلة هاتفية في برنامج انفراد على قناة “العاصمة”: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من فعل ذلك، الفيديو فوتوشوب، ولا توجد أي ديانة تقبل هذا الأمر”.

جاء ذلك تعليقا على فيديو تظهر فيه شاشة إلكترونية تم وضعها فوق أحد المساجد بالقاهرة تحتوي على رقص استعراضي للراقصة الأرمينية صافينار.

وشدد على أن هذا الفيديو هدفه تشويه سمعة صافينار التي لا يمكن أن تتدخل في الدين أو السياسة، موضحًا أنها تحب مصر ولا يمكن أن تسيء لها وشعرت بالحزن الشديد من هذا الفيديو غير الحقيقي.

واضاف انه تم تشكيل لجنة فور مشاهدة الفيديو المتداول وتم التأكد أنه غير صحيح ولم يتم تعليق مثل هذه الشاشة.

بدوره قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن هذا الفيديو يأتي ضمن الحملة الممنهجة لتشويه سمعة مصر وإظهارها أنها أصبحت “خرابًا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يسمح مصري بتعليق مثل هذه الشاشة فوق مسجد

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف حول الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا على نطاق واسع فيديو لشاشة إلكترونية تم وضعها فوق أحد المساجد بالقاهرة تحتوي على رقص استعراضي للراقصة الأرمينية صافينار.

ويظهر الفيديو تعليق الشاشة الإلكترونية بين قبة المسجد ومئذنته، إذ يبدو أنه كان من المقرر إقامة حفل زواج بجوار المسجد وتمت الاستعانة بمئذنته لوضع الزينة وأغراض الاحتفال.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة بين المصريين بسبب عدم احترام قدسية بيت الله أو رواده من المصلين الذين لا يصح أن يروا تلك المشاهد أثناء دخولهم للمسجد.

من جهته وصف نقيب الأئمة والدعاة، محمد البسطويسي، الإثنين، مقطع الفيديو "بالكارثة" إن ثبتت صحته.

وقال البسطويسي : إن “الواقعة كارثة”، داعيًا وزارة الأوقاف إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين، بداية من العامل وحتى إمام المسجد”، إذا ثبُتت صحة الواقعة.

وأضاف أن “الأمة التي تضع شاشات الراقصات فوق المساجد لا ننتظر منها تقدمًا وإصلاحًا، ما دام وصل الأمر لهذا التدني والانحطاط”.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مختلف منصات مواقع التواصل، كما تفاعل معه عدد من المغردين على تويتر ما بين السخرية والغضب من وجود اللوحة في مكان للشعائر الدينية.

الا انه لم يتسنَ التأكد من حقيقة الفيديو، وسُمع منه صوت الرجل الذي التقطه وهو يعبّر عن غضبه من ظهور الراقصة فوق المسجد، الذي اختلف حول مكانه ما بين القاهرة والإسكندرية.

وبحسب ما ذكره بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فإن الواقعة كانت بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، حيث نصب المسؤولون عن الفرح شاشة عرض بين المئذنة وقبة المسجد لعرض الفرح، ومن بين ما تم عرضه كانت أحدى فقرات حفل الزفاف ومن بينها الرقص.