تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر فرسان يتراقصون داخل قاعة أفراح في المملكة بخيولهم في حفل زواج.



وأوضح المقطع الفرسان يتراقصون بخيولهم داخل قاعة أفراح على الرغم من أن المكان غير مهيأ لإستعراضات الخيل داخل القاعة، حيث تسبب المقطع جدلاً واسعاً بين رواد ونشطاء "تويتر" حيث رأى البعض منهم أن هذا الإستعراض يعتبر نوع من أنواع الهياط والتباهي، فيما رأى أخرون أن ما حدث هو من باب التغيير في الأعراس السعودية وطالما أن هذه الإستعراضات لم تخرج عن النص والعادات والتقاليد فلا مانع منها في الأفراح.