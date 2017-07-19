طور مجموعة من المهندسين البريطانيين منزلاً قابلاً للطي يمكن فكه وإعادة تركيبه في أي مكان خلال عشر دقائق فقط.



ويتميز المنزل بالمرونة في الفك والتركيب، ويمكن شحنه مع كافة المفروشات، ونقله إلى أي مكان، ويتوقع المصممون أن يساهم هذا المنزل الذي تصل تكلفته إلى نحو 100 ألف جنيه استرليني (131 ألف دولار) في إحداث ثورة بسوق العقارات في المملكة المتحدة.



ويقول المهندس ديفيد مارتن (58 عاماً) إن منزل "تين فولد" يتكون من أجزاء قابلة للطي، مع مساحة للتخزين، ويمكن استخدامه كمنزل أو مكتب، أو حتى كفصول دراسية أو مستشفى أو مسرح، أو مراكز إيواء للاجئين، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



ويمكن طي كافة المفروشات مثل الأرائك والأسرّة والكراسي والطاولات ضمن أماكن مخصصة لها، ليتم طوي المنزل بالكامل على شكل صندوق مغلق، ينقل بالشاحنة دون الحاجة إلى أية أدوات أو معدات إضافية.



وأمضى مارتن وفريقاً مكوناً من 4 مهندسين نحو سبع سنوات، وأنفقوا نحو 4 ملايين جنيه استرليني (5.24 مليون دولار)، حتى توصلوا إلى هذا التصميم المبتكر، الذي من المتوقع أن يساهم في حل مشكلة السكن، وخاصة في العاصمة البريطانية لندن، التي تشهد اكتظاظاً كبيراً بالسكان.