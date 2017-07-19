اكتشف العلماء جينا في مركز المكافأة في الدماغ يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب٬ ويمكن علاجه.



ويعاني من الاكتئاب أكثر من 300 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم٬ وهو رقم يسجل ارتفاعا مستمرا.



ومع تزايد معدلات الإصابة بالإكتئاب٬ فإن هناك تهافتا عالميا من أجل تقديم موارد للمرضى٬ في حين أن البحوث العلمية تجري بشكل سريع من أجل فهم هذا المرض.



وقد تمكن الباحثون بجامعة ميريلاند من تحديد الجينات في الفئران والبشر٬ والتي يمكنها إما زيادة القلق أو حماية الشخص من الإجهاد.



واستندت الدراسة إلى الأبحاث السابقة التي أظهرت وجود صلة بين هذا الجين والاكتئاب في قرن آمون٬ وهي منطقة في الدماغ٬ مسؤولة عن التحكم في المشاعر والذاكرة٬ وهي المحور الرئيسي لبحوث الاكتئاب.



وقالت ماري كاي لوبو٬ أستاذة مساعدة في قسم التشريح وعلم الأعصاب٬ وقائد هذه الدراسة الحديثة٬ إن النتائج التي توصلت إليها تظهر الحاجة إلى دراسة جميع المناطق في الدماغ التي تسهم في الشعور بالاكتئاب.



وأوضحت لوبو بأن "هناك مناطق متعددة في الدماغ تتأثر بالاكتئاب٬ وهذه الدراسة تبين أننا نحتاج حقا الذهاب إلى هناك وفحص كل منطقة بشكل مختلف٬ لا يمكن التعامل مع الدماغ على أنه عضو واحد كامل".



وركزت الدراسة على جين يسمى "′′٬Slc6a15 ولاحظت الدكتور لوبو الجين لأول مرة خلال تحضير الدكتوراه في عام ٬2006 ورأت أنه أكثر شيوعا بين بعض الخلايا العصبية في "دائرة المكافأة" في الدماغ٬ والمسؤولة عن إطلاق هرمون السعادة (الدوبامين).



وقادت الدكتورة لوبو الأبحاث التي تدرس هذا الجين في مراكز المكافأة في أدمغة مدمني المخدرات٬ على مدى السنوات الخمس الماضية.