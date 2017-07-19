تتميز الكلاب بذكائها وقدرتها الكبيرة على تعلم الكثير من المهارات التي يمارسها الإنسان، كما تستخدم الكلاب لأغراض عديدة مثل مرافقة الصيادين، والحراسة ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن هذه الكلبة فاقت كل التوقعات وتجاوزت المهام التقليدية المعروفة للكلاب الأليفة.



وأظهر مقطع فيديو مثير للدهشة نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، كلبة في ولاية تكساس وهي تمارس ركوب الخيل بطريقة مشابهة للإنسان.



وقد نشرت كاثرين ريكمان من منطقة بويرن، مقطع فيديو على موقع يوتيوب يظهر كلبتها مايزي البالغة من العمر 10 سنوات، وهي تركب على ظهر الحصان بيلي.



وظهر الحصان بيلي وهو يرتدي السرج المعدل خصيصاً لتمكين الكلبة من التوازن على ظهره. وتمكنت الكلبة مايزي من قيادة الحصان بكل مهارة وهي تمسك بلجامه بفمها.



وكانت كاثرين قد نشرت مقطع فيديو آخر في وقت سابق على موقع يوتيوب، يظهر مايزي وهي تجر الحصان بيلي بحبل، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.