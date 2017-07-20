أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشائعة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول حمل صديقته جورجينا رودريغيز.

وسُئل رونالدو خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "الموندو" الإسبانية حول ما إذا كان "سعيدا" بحمل صديقته بطفله الرابع، فأجاب "نعم، كثيرا".

ومما عزز الشائعات حول حمل صديقة رونالدو، ظهورها بجانبه، مؤخرا، وبطنها منتفخ بعض الشيء.

وأجرى رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، فحوصات الحمض النووي حتى يتبين مدى توافق الجينات مع صديقته، "حرصا" منه على إنجاب طفل "مثالي"، حسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق.

وجاء هذا الخبر بعد أسابيع قليلة على ولادة توأمه إيفا وماتيو يوم 8 الماضي عن طريق "الأم البديلة".

وسبق لرونالدو أن رزق بابنه رونالدو الصغير (جونيور) البالغ من العمر حاليا سبع سنوات، عن طريق استئجار رحم.

وهي المرة الأولى التي سيكون لرونالدو مولود من أم معروفة، بعد أطفاله الثلاثة.