بعد اتهامها بإعطائها مادة مخدرة، ألقت الشرطة الأميركية القبض على أم أميركية تدعى أشلي هات.

وأبلغ أحد جيران السيدة الشرطة بذلك بعدما رآها تحقن هؤلاء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين و4 و6 أعوام بمادة الهيرويين.

وأشارت المرأة خلال التحقيق معها إلى أنها فعلت ذلك لتساعد أولادها على النوم، وتبين أن الوالد لوروي ماكليفر الذي يقيم مع العائلة يعلم بذلك.

واكتشف رجال الشرطة وجود حقن هيرويين في كل مكان من المنزل، كما أكد كبير الأطفال أن والديه يعطيانه مادة بيضاء مع الماء ويقولان له إنه دواء يتعين عليه تناوله.

وتم حبس الوالدين بعد اعترافهما بجريمتهما ووجهت إليهما تهم إيذاء أطفال وحقن أشخاص تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً بمادة ممنوعة وتعريض حياة أولادهما للخطر.