تكثر الفيديوهات التي تظهر جهل الرجال والنساء على حد سواء في موضوع إنجاب بنت أم صبي. فمن المسؤول عن تحديد جنس المولود بحسب العلم؟

بحسب العلم الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين والمرأة هي مستقبل للنطفة.

فالحيوان المنوي للرجل هو المسؤول عن تحديد الجنين، وليس لبويضة الأنثى من تأثير على ذلك، فالحيوان المنوي للرجل يحتوي على الجنسين الذكر والأنثى، لأنه يحمل الكروموسومات (XY) أي ذكر وأنثى، أما بويضة المرأة فلا تحتوي سوى على جنس الأنثى دائمًا، لأنها تحمل الكروموسومات ((XXأي أنثى فقط.

فإذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم X))، ستكون البويضة الملقحة تحمل كروموسومين من النوع (XX) ويكون المولود أنثى.

أما إذا تم تلقيح البويضة بحيوان منوي يحمل الكروموسوم (Y)، ستكون البويضة الملقحة تحمل كروموسومين من النوع XY)) ويكون المولود ذكرًا.

