أصبح مغامر ألماني أول شخص يمشي على حبل بين جرفين صخريين شاهقي الارتفاع يقعان على أحد الشواطئ في اسكتلندا.

ظهر ألكسندر شولتز، الذي يحمل خمسة أرقام قياسية عالمية في تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، وهو يمشي على حبل ربط بين جرف "أولد مان أوف هوي" وجرف آخر متصل بالبر الرئيسي. وكان شولتز على ارتفاع 130 متراً عن سطح البحر، وقطع مسافة بلغت 180 متراً بين الجرفين الصخريين.

وقال شولتز معلقاً على تجربته: "طالما رأيت جرف أولد مان أوف هوي، وكنت أقول لنفسي، أريد أن أحقق حلم السير على حبل يصل إلى هذا الجرف الشاهق، ولحسن الحظ تمكنت أخيراً من تحقيق حلمي"

وأضاف شولتز بأن فريقه استخدم الرافعات المتحركة لتركيب الحبل، ولم يحدث أي ضرر في صخور الجرف، كما أن العمال لم يتركوا خلفهم أي نفايات عليه، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.