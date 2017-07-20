امتلك شخص فجأة نصف شركة برمجيات، بعد ان منح طفل فقير موهوب في الكمبيوتر ” لابتوب ” .

وقال الكاتب الصحفي عبدالله المغلوث في مقاله، إن سيدة طلبت من زوجها أن يمنح ” لابتوبه ” الثاني الذي لا يستخدمه إلى ابن زميلتها عاملة النظافة في المدرسة، لأن لديه شغفاً في تعلم الكمبيوتر، لكنه لا يملك جهازاً مطوراً؛ بسبب ظروف والديه المادية الصعبة.

وأضاف أن زوجها رفض في البداية؛ لأنه سيدخر الجهاز إلى ابنته حتى تكبر قليلاً وتستطيع استعماله، غير أن الزوجة لم تستسلم حتى أقنعت زوجها بإهداء الجهاز إلى الطفل الصغير الموهوب.

وأشار الكاتب إلى أن الطفل بعد سنوات تمكن من إنشاء شركة صغيرة تعنى بالتطبيقات الإلكترونية، وفي بادرة منه منح نصف ملكية الشركة إلى أمه، لكن الأم أقنعت ابنها بأن يهدي نصف الملكية إلى زوج زميلتها الذي أهداه ” اللابتوب “.

وأوضح المغلوث أن صاحب اللابتوب يحصل الآن على أرباح شهرية تقدر بـ 30 ألفاً شهرياً من هذه الشركة.