يبدو طبيعيا أن يحس المرء بالانتفاخ في بطنه، إذا تناول وجبة دسمة، لكن حينما يحصل الأمر بعد أكل أطعمة خفيفة، فإن ذلك يعود إلى عدة أغذية.

ونقل موقع "ريجيم" عن الدكتورة عائشة أكبر، استشارية أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى سانت بارك بلندن، عشرة أسباب للانتفاخ.

وتعد الفواكه من أول أسباب الانتفاخ، بما في ذلك التفاح والبطيخ، بسبب احتوائها على مادة الفراكتوز، فبعد تناول التفاح قد نحس بالانتفاخ جراء صعوبة امتصاص اللكتوز.

فضلا عن ذلك، تؤدي خضروات مثل القرنبيط والكرفس والملفوف واللفت إلى الانتفاخ، إذ يصعب هضم هذه الأغذية مما يسبب غازا غير مرغوب فيه، كما ينجم الانتفاخ أيضا عن البقوليات مثل البازيلاء والفول والعدس.

وتؤدي المشروبات الغازية بدورها إلى الانتفاخ، بسبب الكميات العالية التي تحتوي عليها من الكربونات، وينصح الأطباء بتخفيض ضررها عن طريق إضافة الثلج إليها قبل الشرب.

أما الثوم والبصل فيسببان الانتفاخ بالرغم كونهما مضادين للجراثيم، فضلا عن المحليات الصناعية والحليب، ذلك أن 75 في المئة من سكان العالم لا يستطيعون تحطيم سكر اللاكتوز الموجود في الحليب.

وتنبه القائمة إلى تسبب حبوب الإفطار بالانتفاخ، فضلا عن الأطعمة السريعة التي تحوي مستوى عاليا من الصوديوم، وتجعل الجسم يحتفظ بالمزيد من المياه لأنه يحاول تقليل الأملاح.

ويؤثر معجون الأسنان بدوره على الإنسان فيسبب الانتفاخ، فرغم أنه ليس طعاما، إلا أنه يحتوي على السكريات الموجودة في الخبز والمكرونة.