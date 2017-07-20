رحبت حشود المواطنين الپولنديين بزيارة الأمير وليام وقرينته كيت إلى وسط مدينة جدانسك الساحلية الپولندية الواقعة شمالي البلاد في اليوم الثاني من رحلة عضوي العائلة المالكة البريطانية التي تستمر خمسة أيام إلى كل من پولندا وألمانيا.

وقالت سلطات المدينة إن وليام وكيت زارا السوق في البلدة القديمة وتلقيا هدية عبارة عن قطعة من المجوهرات مصنوعة من الكهرمان المحلي.

وقد زار الزوجان الملكيان المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة كمبريدج معسكر اعتقال إبان الحرب العالمية الثانية بالقرب من جدانسك.

وتحدثا مع سجناء سابقين في المعسكر النازي السابق في ستوتهوف، والذي يطلق عليه اليوم اسم شتوتوفو.



وقد انضم إلى وليام وكيت في الرحلة طفلاهما، الأمير جورج (3 سنوات) والأميرة تشارلوت البالغة من العمر عامين.