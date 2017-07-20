ليس للأكل، لكنه سيكون بالتأكيد أغلى ساندويتش (شطيرة) في العالم، إذ يصل سعره إلى 20 ألف دولار، ويُباع في "دجاج كنتاكي".



فقد أطلقت الشركة الأميركية الرائدة في الوجبات السريعة ساندويتش "زنغر ميتيورايت" مقابل هذا المبلغ الكبير، يباع على موقع خاص جديد لـ"كي إف سي".



أما السر وراء السعر المبالغ فيه، فهو أن الساندويتش الجديد مصنوع من صخور نيزك تم جلبها من الفضاء وتشكيلها على هيئة الشطيرة الشهيرة لكنتاكي "زنغر".



ويبلغ وزن الساندويتش المثير ما يقرب من 4.3 كيلوغرام.



وعلى الموقع الجديد www.kfclimited.com، تباع بعض المنتجات الأخرى لكنتاكي، مثل القمصان والوسائد والتمائم التي تحمل شعار سلسلة المطاعم المميز، لكن بأسعار معقولة.