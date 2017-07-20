ابتلعت حفرة أرضية في ولاية فلوريدا الأمريكية، قاربًا ودمرت منزلين ودفعت المسؤولين إلى إجلاء السكان من نحو عشرة منازل الجمعة.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أظهر شريط فيديو منزلاً في مقاطعة باسكو، وهو ينهار وتبتلعه الفجوة الأرضية صباح الجمعة.



وقال كيفين غوثري، مسؤول السلامة العامة في المقاطعة، إن الفجوة سرعان ما اجتاحت منزلاً وقارباً وأتت على نحو 80 في المئة من منزل آخر.



وبحلول بعد ظهر الجمعة، اتسعت الفجوة الأرضية بعرض 76 مترًا وعمق 15 متراً، وهددت بتدمير منزل ثالث، بحسب غوثري.



من جهته، ذكر رئيس هيئة الإطفاء في المقاطعة شون ويتيد للصحفيين أنه لم يكن هناك أي أحد في المنزل، وتمكن رجال الإطفاء من إنقاذ كلبين خارج المنزل وانتشال بعض الأغراض قبل أن يبدأ المنزل الأول في الانهيار سريعًا بالفجوة المتسعة.



ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.