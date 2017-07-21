ألقت سلطات الجمارك بالصين القبض على سيدة قادمة من هونج كونج حاولت تهريب 102 هاتف آيفون إلى البلاد.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية فإن السلطات في مدينة شينزين، جنوبي الصين، شكت في سيدة ترتدى ملابس ثقيلة لا تتماشى مع فصل الصيف، وبعد تفتيشها جرى اكتشاف الهواتف المهربة، بالإضافة إلى ساعات ثمينة.

وبحسب موقع “أبل إنسايدر” فإن السيدة، التي تم نشر صورها مع السلع المهربة، عمدت لوضع الهواتف حول جذعها وحرصت على لفها بالبلاستيك، حيث بلغ وزن الهواتف حوالي 20 كيلوجرام.

ورغم توافر هواتف آيفون في الأسواق الصينية منذ سنوات، إلا أن رخص أسعارها في هونغ كونغ طالما شجع المهربين على الاستفادة من فارق السعر، حيث أن هواتف آيفون أغلى سعرا في الصين بنحو 30% بسبب ما يتم فرضه من ضرائب ورسوم عليها.