انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فيديو للمصافحة الغريبة والطويلة، التي جرت بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات يوم الباستيل في فرنسا، والتي علق عليها ترامب بالقول إن ماكرون رجل ذكي، لكنه "يحب أن يمسك بيدي".

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال ترامب: "إنه رجل عظيم، وذكي وقوي، ويحب الإمساك بيدي".

وأضاف ممازحا: "إنه بالفعل رجل جيد جيدا.. رجل صلب، ويتوجب عليه أن يكون كذلك، أعتقد أنه سيكون رئيسا ممتازا لفرنسا.. لكنه يحب الإمساك بيدي".

وقد اشتهر ترامب بمصافحته القوية، التي يشد فيها على يد الطرف الآخر، وقد التقطت عدسات الكاميرات صورا لزعماء وهم يشعرون بعدم الراحة خلال تلك المصافحة، إلا أن ماكرون رد بالمثل وشد على يد ترامب ولم يفلتها، لتمتد المصافحة لنحو 30 ثانية.