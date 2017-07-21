فيديو مروع تداوله نشطاء على صفحات الشبكات الاجتماعية يظهر امرأة غاضبة، من ولاية نيو جيرسي الأميركية، تحطم بقوة سيارة زوجها السابق بالمطرقة.

ووفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الفيديو، فإن المرأة استخدمت المطرقة لتكسير كل نوافذ السيارة بما فيها الزجاجة الأمامية.

وأظهر الفيديو قطع الزجاج منتشرة في كل مكان داخل السيارة، في وقت كان زوجها السابق جالسا في مقعد السائق وطفلين (بنت وولد) جالسين في الخلف.

وكان الزوج يقول لمرأته السابقة "احذري أن تصيبي الطفلين"، فيما لم تعر كلامه أي اهتمام واستمرت في تحطيم السيارة.

وبعد انتهائها من عملية التخريب، أخرجت طفليها من السيارة ونقلتهما إلى سيارة أخرى، فيما أظهر الفيديو إصابة الطفلة الصغيرة بجروح على مستوى يدها اليمنى.