أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للإحصاء في هولندابأن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت زاد وسط الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 إلى 83 % في العام الماضي مقابل 70 % قبل عامين.مشيرا إلى أنه ينتشر بين هذه الفئة العمرية استخدام "واتس أب" و"سكايب" ويترافق معه زيادة استخدام الهواتف المحمولة الذكية.



أما بالنسبة لمن هم فوق 65 عاما فإن 49% استخدموا المنصات الإلكترونية الاجتماعية في عام 2016 بزيادة عن 26% قبل عامين، وهم يفضلون موقع "فيس بوك" للتواصل مع الآخرين وإرسال الرسائل عبر عدة منصات.

وأفادت الأرقام بأن 8 من كل 10 أشخاص في سن 12 عاما أو أكبر في هولندا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي مثل "واتس أب" و"فيس بوك" و"تويتر".



وفي عام 2016 ، كان قرابة 80% من السكان في سن 12 عاما وأكبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة عن أقل فقط من 72% في عام 2014 .



وأفادت الإحصاءات بأن 75 % من هؤلاء استخدموا شبكات التواصل لتبادل الرسائل مع الآخرين على سبيل المثال على "سكايب" أو "واتس أب". وكانت النسبة قبل عامين 63 % فقط.



وأشارت الأرقام، وفقا لموقع "دتش نيوز" الإخباري الهولندي، إلى أن استخدام الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل "فيس بوك" و"تويتر" وعلى شبكة التواصل المهنية "لينكد إن" ارتفع بصورة طفيفة في فترة العامين.