ادعى موقع روسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من محبي الاستحمام في دم يخرج من قرون غزلان بعد قطعها، وهو تقليد قديم لتعزيز هرمون التستوستيرون باعتباره إكسير لتحسين الصحة.

وفقا لموقع ذا صن، أطلق على القرون " قرون الذهب" في الأدب الروسي في القرن الخامس عشر، ويعتقد أنها تحسن الأداء الجنسي للرجال.

وقبل زيارة بوتين جبال التاي العام الماضي، تم إعداد 70 كيلوجراما من القرون للزعيم الروسي، حيث قام بزيارة المكان مرات عديدة في العقد الماضي، وأحيانا عدة مرات في السنة.

وذكر الموقع أن القرون يتم قطعها قبل أشهر ويتم استخراج الدم وغليه في سائل يستخدم للحمامات ذات اللون الأحمر، وبينما يفضل بوتين ورئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف الاستحمام في الدم، يقوم بعض الروس بشربه مثل المذيعة التليفزيونية لينا لينينا.

لكن أدان مدافعون عن حقوق الحيوان التقليد البربري لقطع القرون دون مخدر لاستخراج الدم، الذي يطلق عليه اسم "الفياجرا الطبيعية"، ويعتقد أن الدم يقوي عظام الجسم والعضلات والأسنان، كما أنه يقي من الالتهاب الرئوي والربو وآلام المفاصل وهشاشة العظام وآلام العمود الفقري.

وقالت ايرينا نوفوزيلوفا، رئيسة مركز حماية الحيوان الروسي " فيتا"، إن التقليد كان موجودا في العصور الوسطى، حيث كان الناس في تلك الفترة يؤمنون بعلاج أنفسهم بمساعدة الحيوانات، ومن الغريب مناقشة نفس القضية في القرن الواحد والعشرون.