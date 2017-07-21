طرحت واقعة غريبة العديد من الأسئلة التي تحير الشرطة الأمريكية، فلماذا نقل زوج جثة زوجته في حقيبة سيارتها، لمسافة 1150 ميلاً، من ولاية تكساس إلى ولاية أوهايو، خاصة وأنهما شرعا بإجراءات الطلاق، وسافر الزوج مع طفله لمقابلة امرأة أخرى.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: قامت الشرطة في ولاية أوهايو باعتقال الزوج ديكولان هاريس (35 عاماً)، يوم السبت الماضي، عقب العثور على جثة زوجته تمارا هاريس (33 عاماً)، في الحقيبة الخلفية لسيارتها، والتي قادها الزوج لمسافة 1150 ميلاً، من مدينة سيدار هيل بولاية تكساس.

وقالت الصحيفة: إن أقارب الزوجة أبلغوا الشرطة باختفائها وطفلها يوم الجمعة الماضي، لافتين إلى أنها كانت تقوم مع زوجها بإجراءات الطلاق.

وكانت الشرطة قد تتبعت خط سير سيارة الزوجة الشيفروليه الرباعية الدفع، وبتفتيش السيارة التي كانت متوقفة في أحد شوارع مدينة مانسفيلد، بولاية أوهايو، عُثر على جثة الزوجة، فتم اعتقال الزوج الذي كان في مكان قريب مع طفله بصحبة امرأة.

الغريب أن الزوج "هاريس" أعلن أنه لم ير زوجته منذ يوم الخميس الماضي، فوجّهت الشرطة إليه تهمة العبث بجثة زوجته، وقررت إجراء الفحص الطبي لمعرفة سبب الوفاة، كما وضعت الطفل في دار رعاية.