قال مدون بارز في شؤون السفر، أنه مستعد لمنح تذكرة سفره في الدرجة الأولى لأي مسافر قوي الملاحظة يتعرف على ملامحه في المطار.

قدم مؤسس موقع "غود سيف ذي بوينت" المختص بالسفر، غيلبيرت أوت (30 عاماً) عرضاً بالتخلي عن مقعده الفاخر في مقصورة الدرجة الأولى، للشخص الذي يمكنه التعرف على ملامحه والعثور عليه أثناء تواجده في أي مطار من مطارات العالم.

وقد نشر السيد أوت الذي يقوم بحوالي 100 رحلة في العام، العديد من الأدلة على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة المسافرين على العثور عليه، وحدد الأيام التي يمكن أن يسافر فيها.



وذكر السيد أوت بأن العرض متوفر من لحظة نشر الإعلان على موقعه الإلكتروني حتى نهاية العام الجاري.

وقال السيد أوت معلقاً: "قد تحتاج قليلاً من الحظ، وإذ عثرت عليّ في أي مكان من المطار، سواء أكان ذلك في قاعات الانتظار، أو عند بوابة الطائرة أو البوابات الإلكترونية، أو أي مكان آخر، فسأمنحك مقعدي في الدرجة الممتازة مقابل مقعدك في الدرجة الاقتصادية، شريطة أن نكون نحن الاثنان على متن رحلة واحدة".

وأضاف: "هدفي الرئيسي من هذا العرض هو الترويج لمدونتي على الإنترنت وإشهارها، أنا أقوم برحلات لا تحصى كل عام انطلاقاً من الولايات المتحدة إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا".

من الجدير بالذكر بأن شركات الطيران التي يسافر أوت على متنها تشمل، الخطوط الجوية الأمريكية، والبريطانية واليابانية، ودلتها للطيران، وشركة ألاسكا، ولوفتهانزا، والخطوط الدولية التايلاندية، وطيران الاتحاد، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.