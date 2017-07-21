يبدو أن الأمير هاري وجد أميرته، فعلى مدى الأشهر الـ 13 الماضية بنى ربان مروحية الجيش البريطاني السابق البالغ من العمر 32 عاما والممثلة ميغان ماركل علاقة حب قوية إلا أن علاقة الحب هذه شكلت ضغطا عليه، غير أن الثنائي الآن يخطط لمستقبل مشترك حتى إنه يتم تداول أخبار ان الثنائي يخطط للزواج قريبا ومن المحتمل أن يتم هذا الزواج في دير وستمنستر.



وقد صرح مصدر مقرب من الأمير بـ«أنه يمكن أن يتزوج في مكان خاص بدلا من أن يكون حفل زفاف مبهرجا».

إلا أن الخلطة الرومانسية لابد أن تكون موجودة في حفل الزفاف، في حين يقول أحد المطلعين على الاخبار الملكية إن الأمير هاري قد يتقدم للزواج من ميغان في أقرب وقت ممكن، فهل يفعلها في 4 أغسطس احتفالا بعيد ميلاد ماركل الـ 36؟