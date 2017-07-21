باتت مسألة المحاكاة بالكمبيوتر في التجارب السريرية لاختبار مثلا أدوية جديدة على مرضى افتراضيين قيد البحث لدى الهيئات الناظمة في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن هذه التقنية لاتزال بعيدة المنال.



غالبا ما تستخدم المحاكاة الرقمية في عدة مجالات، مثل الملاحة الجوية أو الطاقة النووية أو صناعة السيارات.



لكن جهود البحث والتطوير ذات الصلة بالأدوية الجديدة لاتزال ترتكز على تجارب في المختبرات بداية ثم أخرى في الجسم الحي.

وهذه الدراسات السريرية طويلة ومكلفة مع نسب فشل مرتفعة جدا، فأقل من 10% من الأدوية المحتملة الخاضعة للتجارب تطرح في السوق في نهاية المطاف.



وغالبا ما يتحجج القطاع الصيدلاني بهذه المخاطر المرتفعة للتفاوض على أسعار باهظة جدا.



أما المرضى الذين يتطوعون للمشاركة في هذه التجارب، فهم يعانون أحيانا من آثار جانبية خطرة.