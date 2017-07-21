تقف مبالغات أفلام الخيال العلمي في هوليوود حائرة عند محاولة ابتكار أفكار مبهرة للمشاهدين بعد سنوات قليلة، عندما تتحول فكرة الـ«هوفربورد» hoverboard المغناطيسي إلى منتج متداول في الأسواق.



والـ«هوفربورد» يشبه لوحة التزلج العادية ولكن بدون إطارات.

يستطيع أي شخص أن يمتطي الـ«هوفربورد» واقفا فتحمله وترتفع به كوسيلة مواصلات شخصية.



ورغم أن الفكرة تبدو مفرطة في الخيال، إلا أن شركة للإطارات الكاوتشوك تعتقد أن الأجهزة المستقبلية يمكن أن تصبح يوما ما حقيقة واقعية.

ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد كشفت شركة إطارات «هانكوك» النقاب مؤخرا عن عدد من تصاميمها المبتكرة، والتي شملت لوح الـ«هوفربورد» المغناطيسي، وحافلة ذاتية القيادة قابلة للاتساع.

وقد تم اختيار 5 ابتكارات فائزة من بين 34 عملا، تم تقديمها كجزء من معروضات منتدى التصاميم المبتكرة لدى شركة «هانكوك» للإطارات.

وقال سيونغ هوا سوه، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: «إن المنتدى يعتبر مفيدا حقا، لأنه سيشهد أعمالا جيدة من المصممين الشباب، في مجال ابتكار الإطارات في المستقبل».

وحصد المركز الأول بين الابتكارات

الـ «فليكس أب»، وهو عبارة عن سيارة أحادية الإطار، يمكن أن تتحرك بحرية تامة، حتى على الدرج.

ويتمدد الإطار وينكمش، مع السماح له بحرية الدوران حول الزوايا باستخدام تقنية إمالة مماثلة للتزلج على الجليد، كما تتحرك على الدرج صعودا أوهبوطا.

أما تصميم «ماغفلوت» فيشبه لوح التزلج، ولكن بدلا من استخدام الإطارات، فإنه يستخدم مجالا مغناطيسيا للتمدد والدوران.

ويسمح ذلك للمستخدم بالتحرك في حرية بسرعة تصل إلى 20 كلم/ساعة.